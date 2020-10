Le pays a importé pour 121 euros de masques par tête

Pour 121 euros de masques par habitant. Plus de deux fois plus que la Belgique et l’Allemagne (53 euros), deuxièmes du classement. Le Grand-Duché a été, et de loin, le pays européen à dépenser le plus par habitant en importation de masques extra Union européenne, selon une étude publiée mardi par Eurostat.

Une conséquence directe des campagnes de distribution pour les résidents et les frontaliers mises en place par le gouvernement luxembourgeois, en pleine crise du Covid 19. Et du fait que le total a été rapporté au nombre de résidents. Quelque 26 millions de masques avaient été offerts gratuitement aux résidents de plus de 16 ans et une dizaine de millions de plus aux travailleurs frontaliers par boîtes de 50 via des sites de distribution. Outre le trio de tête seule la France (51 euros) a dépassé les 50 euros quand la Grèce (7 euros), la Croatie (6 euros) et la Bulgarie (3 euros) sont en queue de classement.

En coût absolu de masques importés hors de l’UE, l’Allemagne est largement en tête (4, 4 milliards d'euros) devant la France (3,4 milliards d'euros) et très loin devant le Luxembourg (19e, 76 millions d'euros). Eurostat précise que comparativement au premier trimestre de 2019, les importations de masques (extra UE) des pays de l'Union européenne ont grimpé de 800 millions à 14 milliards. Près de 92,3% des masques extra européens importés en 2020 venaient de Chine, très loin devant le Vietnam, deuxième à 1,9%.

Depuis les distributions, des masques «made in Luxembourg» ont été créés, pour réduire un peu la dépendance du Grand-Duché vis-à-vis des principaux producteurs...

