Certains tags «nazis» sont encore bien visibles

Une semaine après l'annonce du placement en établissement psychiatrique d'un homme accusé d'avoir recouvert les murs de la capitale de tags nazis, l'affaire revient dans l'actualité. Étant donné l'ampleur des dégradation, tous les tags n'ont en effet pas été effacés, comme dans le Pfaffenthal, sur le bâtiment de l'amicale des pompiers, rue Vauban.

«Entre 15 et 20 graffitis à enlever par an»



La ville de Luxembourg enregistre «entre 15 et 20 graffitis» à enlever chaque année. Mais rares sont les habitants qui se plaignent de ce type de vandalisme. Les équipes du service d'hygiène utilisent des machines de nettoyage à brosses pour retirer les dégâts sur le sol ou sur le mobilier. S'ils sont trop compliqués effacer, le service «Architecte-Maintenance» est appelé en renfort. Celui-ci dispose «de machines et de produits plus performants».

«Le tag est toujours là, ce qui est problématique, car il vise tout de même une personnalité. J'ai fait une déclaration à la ville de Luxembourg, qui m'a répondu que le "traitement de mon rapport" était "terminé"», regrette Jean-André Stammet, secrétaire du syndicat d'intérêts locaux Pfaffenthal-Siechenhof.

Aucune nouvelle plainte

Interrogée par L'essentiel, la ville a pourtant certifié que le tag effectué sur la porte d'entrée de l'église de Hollerich était «le seul sous sa responsabilité». Il a été effacé mercredi. Concernant les autres bâtiments, commerces et boîtiers électriques vandalisés, c'est à leur propriétaire d'agir.

Selon la police, aucune plainte n'a été déposée concernant de nouveaux tags dans la capitale. Ceux qui apparaissent encore seraient donc le résultat de la nuit bien productive de l'homme arrêté la semaine dernière...

(Thomas Holzer/L'essentiel)