Les pétitions trouvent de plus en plus leur public

Les 13 députés de la commission des pétitions ont de plus en plus de textes à étudier. Un bilan a été dressé jeudi par la présidente de cette commission, Nancy Arendt (CSV), et par le président de la Chambre, Fernand Etgen (DP). Lors de leurs onze réunions depuis le 30 octobre, au début de la présente législature, les membres de la commission ont eu 180 textes sur lesquels plancher. Ils en ont validé 130, dont 27 après une ou plusieurs reformulations.

«Il y a clairement un engouement pour les pétitions», note Nancy Arendt. En moyenne, 30 pétitions sont désormais rédigées chaque mois. Depuis fin octobre, six textes ont atteint le seuil des 4 500 signatures, qui entraîne l'organisation d'un débat public. Quatre ont eu lieu, sur la chasse, les frais des services bancaires, l'usage de plastiques et la cigarette en terrasse, ce dernier thème groupant deux pétitions contradictoires. Enfin, la discussion sur l'imposition des célibataires sera organisée prochainement.

«Redynamiser la démocratie»

«Globalement, ce sont les sujets sur la mobilité, la santé (notamment les médecines alternatives), ou encore la protection des animaux qui rencontrent le plus de succès», reprend Nancy Arendt. La commission vérifie des données techniques, comme l'âge du pétitionnaire, mais surtout la conformité avec l'intérêt général. «Il arrive que des sujets intéressants ne trouvent pas leur public, mais ils peuvent tout de même remonter au gouvernement, par exemple via une question parlementaire», note la députée. Elle conseille aux pétitionnaires de ne pas publier leur texte au cœur de l'été, où il est toujours plus difficile de mobiliser les citoyens.

Le système des pétitions en ligne, introduit en 2014, a permis de «redynamiser la démocratie», note Fernand Etgen, président de la Chambre. Selon lui, «les citoyens font remonter des sujets auxquels les députés ne pensent pas forcément spontanément, c'est toujours positif. Cela permet de mieux connecter la Chambre des députés aux préoccupations des citoyens».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)