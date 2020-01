L'État va alléger sa pression sur les communes

Taina Bofferding, ministre LSAP de l’Intérieur, prévient d’entrée: «Il ne s’agit pas de le remettre en cause». Pourtant le contrôle de l’État sur les communes du pays va bel et bien évoluer et la refonte de la loi communale, l’une des priorités du gouvernement, entre dans une phase concrète. L’idée est de moderniser le système actuel, jugé lourd et moins efficace par la ministre, de sorte à laisser plus d’autonomie et de liberté au niveau local.

Pour faire simple, de nombreuses décisions à l’échelle des communes ou syndicats de communes devaient être jusqu’à présent validées par un ou plusieurs ministres, ou même par le Grand-Duc, qui jugent de leur légalité. Entraînant un millefeuille administratif et des délais parfois longs, et ce depuis 1988. C’est précisément cela qui va changer. «La surveillance sera allégée et de nombreuses approbations purement et simplement supprimées», a expliqué Taina Bofferding, jeudi, dans une présentation du projet de loi qu’elle espère effectif «à court terme».

L’État veut être «conseiller et partenaire»

Les communes ne soumettront à l’avenir que leurs actes les plus importants en matière de finances ou d’aménagement. Et la réponse des autorités supérieures sera assurée avant trois mois. Par ailleurs, seuls les projets de construction au delà d’un million d’euros devront obligatoirement être validés, le seuil était fixé à 500 000 euros jusqu’à présent. Taina Bofferding souhaite que l’État reste un «contrôleur», mais aussi un meilleur «conseiller et partenaire» des communes.

Et c’est tout le mécanisme qui se voit simplifié puisque les échanges se feront par voie électronique. Cet allègement dégagera du temps et de l’efficacité pour les communes et le ministère de l’Intérieur «auquel incombe la presque totalité des charges administratives dans la surveillance étatique sur les entités locales». En contrepartie, une charte de l’élu communal, à visée déontologique, va être élaborée prochainement.

