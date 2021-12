La pandémie creuse les inégalités à l'école

L'enseignement au Luxembourg a plutôt bien résisté à la pandémie de Covid mais cette dernière a contribué à creuser les inégalités existantes. C'est l'un des enseignements du rapport national sur l'Éducation, publié ce jeudi par l'Université de Luxembourg et ses 72 chercheurs.

«La pandémie a encore aiguisé notre regard sur les défis à relever. Ce rapport nous fait prendre conscience que d'importants défis restent à relever» a déclaré Claude Meisch, le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Le rapport révèle que les écoles du pays ont moins été touchées par les fermetures que dans les pays voisins. Entre le 1er janvier 2020 et le 20 mai 2021, les écoles fondamentales ont été fermées 48 jours. Les établissements d'enseignement secondaires ont quant à eux été fermés 34 jours, alors que la moyenne des pays de l'OCDE s'établit à 55 jours dans l'enseignement fondamental et entre 92 et 101 jours dans l'enseignement secondaire.

Stabilité des résultats

En comparant les résultats des épreuves standardisées avec ceux des années précédentes, on observe une certaine stabilité dans une large mesure. Cependant, pour le cycle C3.1 de l'enseignement fondamental, on note une importante dégradation des résultats dans la compréhension orale de l'allemand.

Dans l'enseignement secondaire classique, les élèves se sont améliorés en français mais dans la filière générale, on observe une légère baisse des performances en mathématiques et en allemand. Durant la première phase de la pandémie, les élèves issus de familles socio-économiquement favorisées ont bénéficié de plus de soutien de la part de leurs parents ou frères et sœurs.

