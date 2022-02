Des vents jusqu'à 100 km/h attendus la nuit prochaine

Attention, le vent pourrait souffler fort, entre mercredi soir et jeudi après-midi, avertit MeteoLux, qui place tout le Luxembourg en vigilance jaune au vent. Ainsi, à partir de ce mercredi soir, 20h, le vent soufflera avec des rafales entre 65 et 85 km/h et ça ne se calmera pas avant jeudi, 17h.

Le site météo amateur Météo Boulaide affirme même que des rafales jusqu'à 105 km/h pourraient survenir de manière localisées, le pire étant attendu entre 23h et 4h du matin. Des rafales jusqu'à 80 km/h surviendront encore jusqu'à 17h, jeudi.

Le vent se calmera à peine, après ça, puisque des vents jusqu'à 75 km/h sont encore attendus vendredi, avec des averses tout au long de la journée, avant des rafales jusqu'à 70 km/h samedi, 65 km/h dimanche et 75 km/h lundi prochain. En bref, ça va souffler plusieurs jours.

(L'essentiel)