L’essentiel: «Monsieur Kox, pouvez-vous lever le voile sur votre plan d’action sécuritaire annoncé pour octobre?

Henri Kox: Ce n’est pas un plan général. C’est juste la suite logique des débats que nous avons eus à la Chambre cette année. Ils s’articulent en deux volets: le volet répressif, pour lequel une motion a été votée le 11 mars, et le volet préventif, avec une motion votée le 13 juillet. Même dans le quartier de la Gare, la solution n’est pas que répressive.

Quelles sont alors vos solutions pour améliorer la sécurité?

En priorité, il s’agit de résoudre les problèmes vite, et surtout durablement. Pas des solutions fictives. Nous sommes occupés à recruter des nouveaux policiers. Ainsi, 75 nouveaux policiers seront déployés en janvier/février autour de la Gare. D’autres renforts suivront. En outre, il faudra laisser la voiture de côté et privilégier les patrouilles à pied. Les citoyens eux-mêmes le demandent, car ils ressentent un sentiment d’insécurité. Les gens veulent voir des policiers dans la rue, comme le «bobby» à Londres.

Madame Polfer a réclamé plus de moyens pour résoudre les soucis de criminalité dans sa ville: vous exaucez donc ses vœux…

D’accord, mais la commune a aussi son rôle à jouer. Je prends comme exemple l’aménagement du mobilier urbain, qui doit être plus accueillant, avec plus de lumières, plus de visibilité. Pourquoi ne pourrait-on pas faire dans le quartier Gare, ce qui a été réalisé à la place Hamilius? Il y avait auparavant un sentiment d’insécurité à cet endroit, qui a aujourd’hui disparu, après la transformation du lieu. C’est un des éléments, mais pas la seule solution.

Devez-vous focaliser votre action sur les quartiers chauds de la capitale (Gare, Bonnevoie) ou est-ce un mouvement général à imprimer dans tout le pays?

Comme je vous l’ai dit, de nouveaux renforts sont prévus prochainement à la Gare. Mais pas que. Nous avons ciblé quatre communes où l’on travaillera de manière plus précise: Luxembourg, Differdange, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck. Nous devons à présent réaliser une analyse précise des points les plus sensibles. Car la philosophie pour chaque ville est différente. À chacun ses problèmes urbains, sécuritaires, sociaux, etc. Le plan n’est pas partout le même.

Les habitants des quartiers sensibles ont regretté que les événements de samedi aient d’abord conduit à des querelles politiques avant la recherche de solutions…

J’ai été surpris par toutes ces réactions. Depuis le début de mon mandat, je n’ai eu de cesse de me pencher sur ces dossiers délicats: le phénomène de la drogue, la violence, etc. Certes, les résultats ne sont pas directement mesurables, ils viendront à plus long terme. C’est un travail de longue haleine. Maintenant, ces clivages que vous évoquez ne datent pas seulement de ces quatre derniers jours. Mais, au vu de la commission Sécurité intérieure et Justice qui s’est tenue mercredi, je suis satisfait que tout le monde semble avoir compris que nous devons travailler tous ensemble, et pas les uns contre les autres. J’espère vivement que nous allons rester dans cette dynamique. C’est clair, il faut plus de sérénité pour tenter de résoudre les problèmes, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi et surtout apporter sur la table des projets concrets.

Quel est votre avis sur l’efficacité des sociétés de gardiennage dans le respect de l’ordre public?

Les agents privés, on a l’impression que c’est la police, mais sans formation, ni moyens. Ils ont pris une courbe tangente qui s’est approchée un peu trop près des forces de l’ordre. C’est une privatisation de l’ordre public que je trouve inacceptable. En confiant certaines missions de sécurité publique à des sociétés de gardiennage, on a ouvert une boîte de Pandore. D’ailleurs, ma collègue de la Justice, Madame Tanson, a manifesté son intention de clarifier la base légale floue de l’intervention d’une société privée dans l’espace public. Que les choses soient claires: ils ont quatre domaines bien précis d’attribution: la protection des bâtiments, la protection des personnes, le transport de fonds et les systèmes d’alarme. Point.

Qu’en est-il du volet social, avec une association de terrain comme «À vos côtés», mise en lumière ces derniers jours?

«À vos côtés» est un projet exceptionnel, mais qui n’agit pas dans le domaine sécuritaire. Sa philosophie est de recruter des membres qui connaissent bien les gens des quartiers, qui maîtrisent parfaitement l’environnement. En aucun cas, il ne s’agit d’une option de substitution à la police. Ils suivent une formation avec la police, certes, mais ce n’est pas la police.

Madame Polfer a déclaré qu’elle «ne démissionnerait pas face aux dealers». Le phénomène de la drogue est-il la plaque tournante de tous les problèmes sécuritaires?

Sur les événements de samedi, je ne peux rien dire. L’enquête est en cours. Mais je n’établirai pas de lien direct entre drogue et insécurité. Nous avons déjà connu des augmentations des affaires liées à la drogue en 2014, 2015, avec des statistiques plus élevées qu’aujourd’hui. Si les chiffres d’affaires liés à la drogue sont en hausse, c’est aussi dû au fait que c’est devenu une des priorités de la police de lutter contre le crime organisé. Ce que l’on remarque aujourd’hui, c’est que l’agressivité est montée en flèche. Nous constatons notamment une augmentation des actes de rébellion envers la police. Mais prenez le phénomène inquiétant des arrachages de collier depuis plusieurs mois: cela n’est pas lié à la drogue.

(Recueilli par Jean-François Colin/L'essentiel)