Le Luxembourg de 1867 dans votre smartphone

C'est un projet titanesque dont les premiers contours sont apparus au grand jour sur YouTube début novembre. Des passionnés de Luxembourg-Ville ont reconstruit virtuellement, via le jeu vidéo gratuit Roblox, le quartier du Pfaffenthal. Non pas comme il se trouve en 2019, mais bel et bien comme il était probablement en 1867. «Car c'est l'année de la vraie naissance de la ville de Luxembourg», affirme Pit Vinandy, 59 ans, un des quatre bénévoles. «Jusque-là, des garnisons occupaient notre capitale. C'est une date-clé, souvent négligé dans notre histoire, lorsque notre forteresse était au top, avant qu'elle ne soit progressivement démantelée».

Et ils ne comptent pas en rester là. «Grâce au concours de Itzik Arzoni, Maxwell Grantly et de Esther Ngan, tous passionnés et bénévoles, nous espérons terminer le quartier du Pfaffenthal, début 2020», poursuit Pit, employé au foyer scolaire d'Eich de la Ville de Luxembourg. «Et nous espérons ensuite pouvoir compléter ce jeu, sécurisé pour les enfants et protégé des adultes malveillants, avec les Casemates et la Ville-Haute. Tout pourrait aller plus vite si nous trouvons des financements publics ou privés qui nous permettraient de recruter des codeurs. La méthode de travail est déjà bien définie. Notre objectif? Que ce jeu intègre nos institutions et reste en ligne gratuitement sur Roblox».

Des photos pour reconstituer le Pfaffenthal

En installant Roblox sur un ordinateur ou, plus simple encore, en installant l'application (Apple Store - Google Play) sur votre smartphone, le premier niveau de «1867» est très facilement accessible au plus grand nombre. Votre mission, pour le moment, à l'aide d'un petit personnage qui déambule dans la ville de Luxembourg de l'époque? «Ramasser les crottes de chien pour gagner de l'argent virtuel», nous précise Pit. «Au XIXe siècle, c'était un vrai métier, très utile aux tanneurs qui vendaient le cuir. Quand le jeu se développera, on proposera d'autres missions avec des policiers, des voyous ou encore des boulangers».

Pour correspondre au maximum à la réalité historique de 1867, les bénévoles de ce jeu éducatif se sont basés sur les immenses archives de la photothèque de la ville de Luxembourg. «Dans les cinquante années qui ont suivi, le quartier du Pfaffenthal a très peu changé. Nous avons donc pu disposer de photos utiles à notre reconstitution virtuelle», conclut Pit Vinandy. «Via notre communauté, des spécialistes de l'époque nous donnent également de précieux conseils. Et pour la conception, on peut aider les motivés à maîtriser la 3D. Pour coder, c'est plus complexe et on espère pouvoir trouver de l'aide auprès des magiciens du jeu vidéo». Comme en 1867 à Luxembourg, ils ne courent toujours pas les rues.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)