Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Top départ du Luxemburger Adventscircus au Glacis

Ce vendredi soir (18h) se tient la grande première du Luxemburger Adventscircus au parking du Glacis. L'occasion de se plonger dans le monde étonnant du cirque. «Nos spectacles ne se ressemblent jamais. Nous avons de nouveaux artistes ainsi que de nouvelles performances. La seule chose qui ne change pas, c’est le chapiteau», explique Bianca Renz, directrice marketing. L’événement a lieu jusqu'au 16 décembre.

Des cortèges de Saint-Nicolas tout le week-end

Grâce à son don d’ubiquité qui lui permet d’être à plusieurs endroits à la fois, saint Nicolas participera à plusieurs cortèges dans le pays ce week-end. Samedi, dès 14 h, il inaugurera son propre marché à Differdange. Dimanche, il arrivera en train à 13h30 à la gare de Luxembourg avec ses anges, ses bonshommes de neige et le père Fouettard pour distribuer des friandises aux enfants et défiler jusqu’au Knuedler, où il arrivera à 17h. Dans le même temps, il défilera dès 14h20 à Dudelange et dès 14h30 à Esch-sur-Alzette, ainsi que dans d’autres villes et villages.

Rone, prodige électro français, fait étape au Grand-Duché

Le prodige électro français se produit ce vendredi soir à l'Atelier à Luxembourg. En tournée depuis un an, il présentera au public luxembourgeois son 4e album, «Mirapolis». L'artiste estime aujourd'hui avoir plus de maturité et d'expérience qu'à ses débuts. «Je stresse moins et je prends plus de plaisir en live», indique-t-il. Pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un aperçu de Rone en concert:

La Rockhal va se transformer en laboratoire samedi

Lors des Researcher’s Days samedi, les scientifiques sortiront de leurs laboratoires pour investir la Rockhal, à Esch-Belval. Les 21 institutions de recherche, entreprises et associations participantes ont élaboré 31 ateliers et cinq cafés scientifiques. Le public fera voler des drones, découvrira le travail du cerveau quand il calcule, apprendra à crypter un message de transaction bancaire… Plus de 3 000 visiteurs sont attendus.

Le travail d'artisans à voir dans un cadre luxueux

Les œuvres d’une soixantaine de créateurs d’art, du Luxembourg et d’ailleurs, seront à découvrir de vendredi à samedi, dans le cadre luxueux de l’ancien palais de l’ARBED, devenu 19Liberté, lors de la biennale «De Mains de Maîtres», à Luxembourg. Placée sous le thème «Gestes et Merveilles», elle exposera de la sculpture, verrerie, couture, peinture ou encore de la joaillerie.

Un trip dans les seventies avec un hommage à Genesis

Un voyage musical à travers la discographie de Genesis, c’est ce que proposera The Musical Box, dimanche, à la Rockhal, à Esch-Belval. Depuis 25 ans, le tribute band canadien a présenté plus d’un millier de concerts dans le monde, du Royal Albert Hall à l’Olympia. La formation de Montréal a même eu l’honneur de jouer sur scène en compagnie de Phil Collins et Steve Hackett. Ces derniers ont d’ailleurs largement validé leur projet.

The Musical Box en concert:

Un marché de l'avent à Rollingen

Les travailleurs handicapés du Bieschbecher Atelier, à Berschbach, ont à nouveau produit des décorations de Noël par centaines, en vue de leur marché de l’avent organisé ce vendredi, à la salle des fêtes de Rollingen. Souffrant de déficience visuelle, c’est principalement au toucher qu’ils confectionnent couronnes et céramique.

Un tournoi de Counter Strike à Tétange

Après le succès des premiers Luxmasters l’an passé, l’ASBL E-Sports Luxembourg a décidé de reconduire l’événement. Les joueurs de Counter Strike: Global Offensive sur PC sont conviés à la Schungfabrik, samedi, à Tétange. Les premiers matches débuteront vers 10h. La grande finale devrait se tenir à 18h30.

