L'anglais, nouvelle langue n°1 pour le tourisme

L'évolution en dit long sur la diversité des touristes qui visitent la capitale. Pour la première fois en 2018, l'anglais a remplacé l'allemand en tant que langue la plus demandée lors des visites guidées de la capitale, indique le rapport 2018 du Luxembourg City Office.

Des touristes plus autonomes?



Malgré une météo relativement mitigée, les touristes ont été plus nombreux que l'année précédente à visiter les Casemates du Bock, durant le week-end de Pentecôte. 4 031 personnes ont profité de la première attraction touristique de la capitale, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année passée. Et pourtant, le bureau d'accueil touristique n'a accueilli «que» 2 111 personnes entre vendredi et lundi, ce qui représente une baisse de 22%. Les touristes seraient donc davantage enclins que les autres années à organiser leurs visites par eux-mêmes. Peut-être aussi le signe que de nombreuses personnes ne découvrent pas la capitale pour la première fois.







Dans les chiffres, 2 068 tours ont été organisés en anglais, 1 830 en allemand et 914 en français. Au total, 26 langues sont proposées lors des tours guidés.

Les Casemates au top

Pour le reste, les dynamiques des années précédentes se sont confirmées en 2018. Les Allemands restent les plus nombreux à visiter la capitale (38 493 personnes), devant les Français (24 744) et les Luxembourgeois (17 750), d'après les chiffres recensés au bureau d'accueil.

Quant aux Casemates, elles demeurent incontestablement l'attraction touristique numéro 1, dans la capitale. 130 463 personnes ont visité celles du Bock en 2018. Sans surprise, les mois d'août, de juillet et de mai ont connu la plus forte affluence.

(th/L'essentiel)