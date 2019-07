Ivre, il insulte les policiers et leur crache dessus

Ce vendredi matin, un agent de sécurité de l'aire de Berchem sur l'autoroute A3 en direction de la France a signalé qu'un conducteur alcoolisé avait endommagé deux voitures garées sur le parking et avait ensuite tenté de s'échapper.

Une patrouille de police s'est rendue sur place et a exigé au chauffeur de se soumettre à un test d'alcoolémie. L'homme a d'abord accepté mais il a ensuite refusé. Il est devenu de plus en plus agressif et a essayé de quitter les lieux à plusieurs reprises. Il a même commencé à insulter les policiers et à cracher en leur direction de l'un d'entre eux.

Les forces de l'ordre l'ont alors menotté et fait entrer dans leur voiture, afin de l'emmener à l'hôpital. Il a encore tenté de s'enfuir, et n'a pas voulu se calmer une fois arrivé à l'établissement de santé. Il s'est ainsi encore montré insultant et menaçant. Des accusations criminelles ont été portées contre lui.

(L'essentiel)