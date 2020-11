Né à Metz, ex-​​frontalier, Étienne a voté en Floride

Il vit depuis si longtemps de l'autre côté de l'Atlantique que c'est en anglais qu'Étienne Jehl a accepté de répondre aux sollicitations de L'essentiel. L'homme de 65 ans est arrivé aux États-Unis en 1976 pour travailler dans un restaurant français du New Jersey. Et n'a jamais quitté le pays. «J'ai vécu un peu partout, dans plusieurs États», raconte celui qui est né à Metz, en Lorraine. D'ailleurs, c'est au Luxembourg, dans plusieurs établissements de la capitale et à Mondorf, qu'il a commencé sa carrière dans la restauration au début des années 1970. Une autre vie.

Depuis, Étienne Jehl s'ennuie très vite de son Amérique quand il revient en Europe. Il y a peu, il a même décidé de franchir le pas et d'opter pour la nationalité américaine. Qui lui a fait perdre la française. «J'ai passé 75% de ma vie ici, j'ai fait ce choix, je ne reviendrai pas vivre en France», explique-t-il. Un pas symbolique pour lui qui se considère citoyen américain et totalement concerné par l'élection présidentielle: «La plus importante depuis des décennies».

Tee-shirt, masque, mug

Étienne Jehl ne cache pas son amour pour Donald Trump. Tee-shirt, mug et même le masque de protection contre le coronavirus... il a tout aux couleurs du président républicain. «Trump est fantastique! Il a fait de grandes choses pour le pays ces quatre dernières années. 90% de ce qu'il a promis, il l'a fait». Et d'énumérer les «succès» en matière de chômage, de gestion de la crise en cours...

En face, pour Étienne, «tout le monde pense que Biden va gagner, mais il est trop vieux pour devenir président». Comme beaucoup, il craint les réactions à l'issue du résultat, pointant du doigt «les barricades» qui se dressent déjà dans plusieurs villes à travers le pays.

(nc/nk/L'essentiel)