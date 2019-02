L'âge pour le permis B ne sera pas abaissé

En France, un rapport parlementaire préconise d'abaisser la limite d'âge pour la délivrance d'un permis B à 17 ans, valable uniquement sur le territoire national et pour des usagers ayant passé la conduite accompagnée. Au Luxembourg, il existe quelques différences notables. Il faut être âgé de 17 ans pour prétendre à la conduite accompagnée (15 ans en France). Et contrairement à la France, le jeune usager ne peut pas conduire entre 23 h et 6 h.

Enfin, il est nécessaire d'avoir 18 ans au Luxembourg pour passer le permis. Abaisser l'âge du permis au Luxembourg? Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière, avoue ne pas avoir d'opinion tranchée sur le sujet. «Le sujet mérite néanmoins que l'on s'y attarde», précise-t-il.

« Il faut responsabiliser les jeunes conducteurs plus tôt »

Conduite accompagnée ou non, Fernand Mayer, qui est le président de la Fédération des maîtres instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs du Grand-Duché, milite pour un abaissement afin de passer le permis à 17 ans. «Nous avons fait des propositions dans ce sens au gouvernement il y a un an. Il faut responsabiliser les jeunes conducteurs plus tôt car ils sont plus réceptifs».

Dans l'immédiat, le ministère de la Mobilité coupe court à toutes mesures dans ce sens: «Il n'y a pas de pistes de réflexion dans ce domaine. En revanche, nous voulons promouvoir la conduite accompagnée qui nous paraît essentielle pour rendre les jeunes plus responsables», précise Danielle Frank, porte-parole du ministère.

(L'essentiel/Gaël Padiou)