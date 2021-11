«Dans 1 000 ans, pourra-t-on encore produire la même chose?», se demande Christian Tock, chargé du développement industriel, au ministère de l'Économie. Une journée d'échangs sur l'économie de demain avait lieu ce mercredi à la Rockhal, à Esch-Belval. «Nous devons aller vers une économie de bien-être, à travers le respect des impératifs sociaux des travailleurs et de l'environnement, estime Franz Fayot, le ministre LSAP de l'Économie. L'entreprise ne doit plus seulement être considérée comme une machine à profits».

À ce titre, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a commandé un livre blanc à EcoTransfaire, une société spécialisée dans le développement local et la transition. Le document, qui a été présenté ce mercredi, donne des pistes pour une économie «plus sociale et plus circulaire», au Luxembourg et dans la Grande Région (France, Belgique).

Filières porteuses

Le livre blanc propose notamment des réseaux d'acteurs qui pourraient être développés ou promus, dans la transformation alimentaire des surplus ou des invendus, dans la consigne et le lavage des contenants en verre (bouteilles, raviers, bocaux...) ou encore les lieux dédiés à la vente de matériel de seconde main.

En outre, EcoTransfaire appelle au développement de plateformes à l'échelle de la Grande Région, permettant aux filières porteuses (réparation de l'électroménager blanc, réemploi du matériel médical ou encore restauration du mobilier de bureau) de se développer. «Elles permettent plus de coopérations, mais également d'échanges (de matériaux, de pièces, d'outils, voire d'autres types de partage de méthodologie et de procédés)», estime l'entreprise.

700 000 emplois espérés en Europe

Enfin, la structuration des secteurs identifiés comme stratégiques, comme notamment la déconstruction ou le recyclage du plastique, est recommandée. «Cela revêt une importance particulière pour parvenir à leur viabilité économique (importance de générer des volumes suffisants), d'innovation et de dissémination à travers le grand public», est-il indiqué dans le livre blanc.

À noter que l'Union européenne entend créer 700 000 emplois dans le secteur de l'économie circulaire d'ici 2030. Interrogé, Patrick Klein, responsable «Économie sociale et entreprises sociales» au sein de la Commission européenne, qui intervenait à une table ronde, n'était pas en mesure d'estimer l'objectif de nouveaux emplois pour le Grand-Duché.

