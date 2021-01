Devenir Luxembourgeois grâce à la crise?

Onze nouvelles pétitions sont ouvertes à la signature depuis ce vendredi matin, sur le site Internet de la Chambre des députés. L'une d'entre elles retient plus particulièrement l'attention, car elle propose d'octroyer plus facilement la nationalité luxembourgeoise aux personnes qui se sont trouvées en première ligne lors de l'épidémie de coronavirus. Le pétitionnaire pense en premier lieu aux employés étrangers qui n'ont pas pu télétravailler et dont la présence a contribué «au maintien de la grandeur du Grand-Duché».

À côté de ce texte plutôt original, quatre pétitions concernent de près ou de loin la crise sanitaire dans laquelle est plongé le pays, depuis près d'un an. L'une demande la nomination d'un médiateur aux aides refusées aux indépendants et aux PME, la deuxième la fixation de délais de paiement pour les aides aux coûts non couverts, chômage partiel et fonds de relance. La troisième entend protéger les travailleurs du secteur intérimaire touchés par la crise du Covid et souhaite préserver le droit au congé maternité. La dernière prône l'installation de lampes à UV dans les espaces communs des immeubles (habitations et bureaux), pour lutter contre virus et bactéries.

Dans un tout autre registre, un pétitionnaire réclame l'interdiction des lampes clignotantes sur les vélos. Il déplore qu'un nombre croissant de bicyclettes soient équipées d'ampoules LED avec une fonction clignotante «agaçante et éblouissante» pour les autres utilisateurs de la route. «Cet effet visuel devrait être réservé aux véhicules en service urgent, estime le pétitionnaire, or, ces cyclistes monopolisent l'attention au détriment des piétons et des vélos correctement éclairés».

(pp/L'essentiel)