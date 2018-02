Une ligne Luxembourg-​​Moscou relancée?

Alors qu'il avait déjà été annoncé en 2012, le projet de rétablir une liaison aérienne directe entre Luxembourg et Moscou pourrait être relancé.

Étienne Schneider, ministre de l'Économie et Dmitry Rogozin, vice-premier ministre russe, ont ainsi évoqué cette possibilité mercredi lors de la 11e session de la Commission mixte de coopération économique entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et la Fédération de Russie. «Un vol direct répondrait non seulement aux besoins de bon nombre d’entreprises luxembourgeoises actives en Russie et vice-versa, mais aurait également un impact positif en matière de tourisme dans les deux sens», souligne le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs, un accord a été noué entre les deux pays pour une coopération technique dans le domaine de l'espace. Étienne Schneider et Dmitry Rogozin ont ainsi convenu de créer un «Conseil de la coopération scientifique et technique» au sein duquel seront abordés les écotechnologies, les technologies minières dans des conditions extrêmes et les technologies de l’espace. Cette coopération inclut notamment les aspects liés à l’extraction et l’utilisation des ressources naturelles des corps célestes qui s’inscrivent dans l’initiative SpaceResources.lu.

(L'essentiel)