Quels sont les noms les plus donnés aux bébés de 2019?

En tête depuis 2014, Emma et Gabriel ont maintenu leur place sur le podium des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2019.

Ils sont ainsi à la première place aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre hospitalier de Luxembourg, dans la capitale, sachant qu'environ neuf bébés sur dix voient le jour à Luxembourg. Au Centre hospitalier Emile-Mayrisch, à Esch-sur-Alzette, Gabriel est dépassé de justesse par Diego. Au Centre hospitalier du Nord, à Ettelbruck, Gabriel se fait doubler par Charel, version luxembourgeoise de Charles.

Différentes manières d'orthographier

Les prénoms de deux syllabes sont tendance depuis longtemps. Les naissances des Leo, Mia, Louis, Lea, Noah, Luca et Chloé sont dans le top 10 de la capitale. Avec des exceptions, Charlotte (dans le top 5 chez les filles) et Rafael, Matteo, etc. sont bien placés.

Multiculturalité oblige, les prénoms et la manière de les orthographier ont des origines diverses. On retrouve des Beatriz, Kylian, Adnan, Xy… Et des prénoms plus surprenants, mais là aussi c'est lié à l'origine, comme Umaro (prénom masculin lusophone) et Bibhishika (féminin indien). Les autorités sont flexibles quant aux prénoms autorisés, tant qu'ils ne portent pas préjudice aux enfants.

(Séverine Goffin/L'essentiel)