Rouler à 30 km/h «doit être la norme» à Luxembourg

Une zone 30 km/h généralisée à Luxembourg. C’est ce que demande le parti Déi Lenk, qui a organisé une action ce mercredi midi dans le quartier de Bonnevoie. Des membres du parti de gauche ont ainsi disposé sur quelques mètres des panneaux 30 km/h en papier, dans la rue de Bonnevoie, au niveau de la place Léon XIII. Ils ont aussi distribué des flyers aux passants.

«Passer de 50 à 30 km/h permet aux conducteurs de freiner à temps et augmente ainsi la chance de survie des victimes de la route, estime Nathalie Oberweis, député Déi Lénk. La zone 30 doit devenir la norme, pas seulement autour des écoles et des aires de jeux». Le parti s’appuie notamment sur l’exemple de Bruxelles, qui a généralisé les 30 km/h au début de l’année sur tout son territoire, à l’exception des grands axes. Sur les quatre premiers mois de l’année, 635 accidents y ont été recensés, contre 814 en 2020, indique-t-il. En outre, Nathalie Oberweis souligne que les zones 30 permettent de réduire la pollution de l’air et de diminuer «de moitié» les nuisances sonores dues aux trafic routier.

«Plus de 60%» des voiries communales en zone 30

Pour mémoire, la Ville de Luxembourg a inauguré le mois dernier sa première zone 30 km/h sur un tronçon de rue étatique (les rues étatiques sont les grandes voies d’entrée ou de sortie de la ville), en l'occurrence devant l’école fondamentale de Cessange. Elle prévoit d’en créer d’autres sur d’autres tronçons de rue appartenant à l’Etat, toujours devant des ensembles scolaires. En parallèle, «plus de 60%» des voiries communales sont en zone 30, «un chiffre très important pour une capitale», avait indiqué Lydie Polfer à L’essentiel.

Interrogée sur la demande de Déi Lénk, la bourgmestre de Luxembourg avait expliqué que le non-respect des zones 30 par les usagers de la route faisait partie des réclamations les plus fréquentes qu’elle recevait des habitants. «Une chose est d'établir la réglementation, une autre est de s’assurer qu’elle soit appliquée». Elle avait appelé à ce titre la police à agir. Mais pour Nathalie Oberweis, «ce n’est pas parce que les usagers de la route ne respectent pas les zones 30 qu’il ne faut pas les généraliser». De plus, la députée relève que «même pour les routes à 50 km/, on ne voit pas assez de contrôles de vitesse à Luxembourg». Quoi qu'il en soit, elle appelle la bourgmestre à lancer un projet pilote.

(Olivier Loyens/L'essentiel)