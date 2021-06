Les violences même légères doivent être abolies

C'est un passage au crible qui a lieu tous les 7 ans: le Comité des droits de l’enfant de l’ONU prononce des recommandations après avoir examiné un rapport du gouvernement luxembourgeois sur les mesures adoptées et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Les observations finales ont été transmises le 9 juin dernier et souligne les efforts du Grand-Duché en matière de droits de l'enfant. Ainsi, il félicite le Luxembourg d'avoir mis en place un «Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu)», l’Ombudsman pour les enfants et les adolescents et d'avoir approuvé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

En finir avec tous les châtiments corporels

Le Comité a également salué l’adoption de la loi du 28 février 2018 qui vise à punir davantage «le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution» (Article 382.7 du Code pénal). Et globalement, il s'est réjoui de la progression des moyens budgétaires mis au service de l'enfance et de la jeunesse et des mesures prises pendant la crise sanitaire.

Le Luxembourg a toutefois une marge de progression. Le Comité a mis ainsi l'accent sur la nécessaire «abolition de toutes formes de châtiment corporel à l’égard des enfants, aussi légères qu’elles soient». Il enjoint donc les législateurs à transformer l'article 401bis du Code pénal qui stipule que quiconque inflige des blessures ou porte des coups à un enfant en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2 500 euros, «à l'exception des violences légères».

Davantage de familles d'accueil

Celles-ci ne sont aujourd'hui sanctionnées que d'une amende comprise entre 25 et 250 euros. Mais difficile de les faire appliquer, «car il faudrait placer un policier dans chaque maison», avait confié le ministère de la Justice à L'essentiel.

Le Comité invite aussi notre pays à faire davantage participer les enfants à la prise de décision les concernant directement et à poursuivre ses efforts notamment en matière de protection contre la violence numérique. Le Luxembourg doit également désinstitutionnaliser davantage le placement d'enfants en augmentant le nombre de familles d'accueil et en privilégiant le lien familial. Il doit également mieux former les professionnels en matière de signalement de mineurs en danger.

(mc//L'essentiel)