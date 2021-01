Un peu de soleil puis un très léger redoux

Le ciel va être plutôt dégagé, dimanche et un lundi. Un peu de lumière qui fera du bien au morale. Pour dimanche, MétéoLux anticipe de la «grisaille éventuelle» qui devrait vite se dissiper pour laisser place à un ciel «généralement peu nuageux». Même constat jusqu'à lundi en fin d'après-midi: on verra enfin des coins de ciel bleu.

En revanche, les températures seront froides, ce qui est plutôt normal pour un mois de janvier. Dimanche, il fera entre -4°C et -2°C le matin et entre -1°C et 1°C l'après-midi. Lundi matin, le thermomètre tombera dans une fourchette entre -6°C et -4°C, et remontera de -1°C à 1°C au plus chaud de la journée.

Selon l'institut météorologique luxembourgeois, le ciel se couvrira à partir de la soirée de lundi. De mardi à jeudi, donc, de faibles chutes de neige et des pluies faibles alterneront dans le pays. Avec cette couverture nuageuse, le mercure remontera, avec des températures identiques prévues pour mardi, mercredi et jeudi: de -1°C à 1°C le matin et de 2°C à 4°C l'après-midi...

(L'essentiel)