Les chiens des douanes reniflent 2 millions d'euros

Qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur? Gwen et Syrah ont reniflé deux millions d'euros en trois jours. Les deux chiens renifleurs de l'Administration des douanes et accises, des bergers hollandais, ont trouvé l'argent dans les bagages en soute de plusieurs personnes au Findel, grâce «à leur nez fin et bien entraîné», annoncent les douanes ce mercredi.

L'argent, qui n'avait pas été déclaré, devait être transporté en contrebande vers Istanbul (Turquie), ce qui constitue une infraction à la législation européenne et à la loi luxembourgeoise. Les sommes de 10 000 euros et plus qui entrent ou sortent de l'Union européenne doivent en effet être déclarées. Les contrevenants s'exposent à une amende de 251 à 25 000 euros et à la confiscation de leur cash. Gwen et Syrah auront bien mérité une petite friandise en récompense...

(jw/L'essentiel)