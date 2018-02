Ils vous emmènent dans un pays imaginaire

«Dans une des scènes, Peter Pan casse son téléphone portable et c’est un drame. C’est à cela qu’on réalise que la pièce se déroule ici et maintenant», raconte Tiago, 14 ans, qui interprète ce célèbre garçon qui ne veut pas grandir. Ce week-end, 37 élèves, venus de quatre lycées (LTC, LTB, Lënster Lycée et LAML) revisitent l’histoire de Peter Pan avec la pièce «#Neverland». Dans cette version contemporaine, le pays imaginaire devient le monde virtuel où se connectent les jeunes.

«#Neverland»



Samedi, à 19h, et dimanche, à 17h, aux Rotondes, à Bonnevoie.

Le spectacle est réalisé dans le cadre du projet ID des Rotondes. L’enjeu est d’impliquer les adolescents dans la création. Ils jouent, dansent et rappent, mais se sont aussi occupés des costumes, ont contribué aux textes et apporté leurs idées. «Nous avions déjà participé à un projet ID, mais ici, nous avons des rôles plus conséquents, c’est très motivant», apprécient Tiago et ses camarades du Lycée technique du Centre, Danielle, 15 ans, et Ligialine, 14 ans, qui jouent des sirènes.

Dans leur travail, les jeunes ont été encadrés par des professionnels. «La vitesse à laquelle ils apprennent et le rendu qu’ils ont réussi à donner à la pièce en si peu de temps sont impressionnants», commente, admirative, la chorégraphe et metteur en scène, Piera Jovic.

(Séverine Goffin/L'essentiel)