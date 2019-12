Un immeuble qui menace de s'effondrer évacué

La commune de Grevenmacher a déclaré inhabitable une maison de la rue de Luxembourg, dans le centre historique, rapporte ce mardi le Wort. Des fissures sont apparues dans le plafond avec poutres apparentes entre le premier et le deuxième étage, à l'occasion de travaux non autorisés.

«En fait, nous aurions pu évacuer l'immeuble immédiatement», pointe le bourgmestre chrétien-social de la commune, Léon Gloden, contacté par L'essentiel. «Mais les gens doivent d'abord pouvoir trouver une nouvelle habitation pour se reloger».

Sans appartement, juste avant Noël

Pour les résidents des six appartements, dont cinq habités, c'est un cauchemar. Ils doivent quitter le bâtiment d'ici samedi, selon un avis émis par la commune. Et personne ne peut leur dire pendant combien de temps ils devront rester hors de chez eux. Officiellement, il n'y a pas de date. Le plafond doit être rénové, ce qui peut prendre des mois.

La commune ne peut pas aider les résidents en leur offrant un endroit pour les reloger gratuitement. Elle n'est pas non plus responsable, tous les habitants étant propriétaires des appartements. «Nous avons eu un cas similaire, une fois», se souvient le bourgmestre. «C'était après un incendie. À l'époque, nous avions réussi à trouver un logement. Mais il s'agissait d'une seule famille, pendant deux semaines». Cette fois-ci, il y a cinq foyers à recaser pour une durée indéterminée. «La plupart d'entre eux ont trouvé une solution», pointe Léon Gloden. Une seule famille ne sait pas encore où elle peut loger. Et ça, juste avant Noël.

(MB/L'essentiel)