«Se faire piquer pour aller travailler, c'est fou»

«Cette fois, je ramène ma fille et d'autres personnes aussi». Sandra a participé à la «marche blanche» d'il y a deux semaines et elle sera à nouveau devant la Philharmonie pour le départ de celle de ce vendredi. «C'était très émouvant de voir tous ces gens dans la rue défendre la même cause: notre liberté!» Pour la jeune femme, «rendre la vie difficile aux non-vaccinés, comme l'a dit Xavier Bettel, n'est pas digne d'un Premier ministre. «Si un jour, on m'avait dit que les gens devraient se faire piquer pour aller travailler, je leur aurais dit qu'ils sont fous. En fait, notre gouvernement est devenu fou», estime-t-elle.

La dernière marche avait réuni entre 3 000 et 4 000 personnes, d'après les estimations de la police. Une foule hétéroclite. «Il y a des gens de tous âges. Ce qui m'a le plus touchée, c'était la présence d'enfants», raconte Sandra. «Il faut apprendre à nos enfants à se battre pour une cause qui leur semble juste. Je veux que ma fille se souvienne de tous ces gens qui ont marché ensemble pour leur liberté». La manifestation réunit aussi «des gens de tous niveaux sociaux, c'est très enrichissant, il y a des ouvriers, des médecins, tous se mélangent», explique de son côté Sabine, une autre marcheuse motivée qui craint carrément «de voir s'instaurer un régime non démocratique». «Il y a des gens vaccinés, qui sont pour le vaccin, mais peut-être pas celui-ci», ajoute-t-elle. Simplement, elle veut «marquer mon refus des mesures gouvernementales qui ne sont plus humaines».

«Libre de choisir sans être pénalisé»

La vaccination est au cœur des revendications. «On devrait pouvoir être libre de choisir sans être pénalisé», pense Sandra. Sabine, elle, craint «les effets secondaires de ce traitement expérimental». Le 14 octobre, elle était impressionnée par «le nombre de personnes sur les marches devant la Philharmonie. Le Luxembourg devrait être moins poli et manifester sur la chaussée, pas sur le trottoir». Mais, si les mesures contre le Covid déplaisent, que faire pour lutter contre le Covid? Pour Sabine, qui se définit comme «une lanceuse d'alerte passant des heures par jour devant mon écran», c'est simple: «Il n'y a pas de pandémie. Pour arrêter ce mensonge, il faut que des gens admettent leurs erreurs». Pas sûr que les proches des 5 millions de morts de la pandémie, dont 843 au Luxembourg, entendent ça de la même oreille.

Quoi qu'il en soit, le nombre croissant de participants à ces «marches blanches» a attiré l'attention des politiques. La ministre de la Santé Paulette Lenert convient que la manifestation ne réunit «pas que des gens extrêmes qui mettent en doute la réalité du Covid. C'est un mélange de mécontentement et d'inquiétude qu'il est difficile d'appréhender» alors que la pandémie dure, explique-t-elle à L'essentiel. «Le défi de neutraliser les fausses informations est de plus en plus grand, il y en a énormément qui circulent. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre à côté des informations objectives, construire la confiance dans nos institutions et répondre aux questions des gens». Choisir ses sources d'information est aussi important. La ministre appelle ainsi les gens à «se diriger vers les canaux officiels, à diversifier leurs sources. Sur les réseaux sociaux, on reste dans sa bulle, c'est un danger», soupire-t-elle.

