Ils se font dépasser par le tram sur l'A6

Un peu plus de quatre ans après son inauguration, début décembre 2017, le tram de Luxembourg ne cesse de se rappeler à notre bon souvenir. Impliqué dans deux incidents, la semaine dernière, avenue de la Liberté et au Kirchberg, le voici désormais, ce lundi matin, à un endroit où on ne l'attend absolument pas.

«Se faire dépasser par un tram sur l'autoroute… Check», souligne Jérôme, ce lundi à 7h24, sur son profil Facebook. Et ses proches de tirer le trait d'humour un peu plus loin. «Comme quoi il faut emprunter les transports en commun», lui répond en rigolant Sébastien. Et Daniel d'ajouter: «Comme quoi le tram est plus rapide pour aller à Luxembourg».

Une petite photo sympa prise à l'arrêt sur l'autoroute A6. Un moment insolite où de nombreux frontaliers pris dans les bouchons, ce lundi, ont dû être étonnés de se retrouver aux côtés d'une rame de tram bien fixée sur la remorque d'un convoi exceptionnel.

(fl/L'essentiel)