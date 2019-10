Les bus réorganisés pour les travaux du tram

Les travaux du tronçon B de la ligne de tramway qui reliera le Kirchberg, à la gare de la capitale, se poursuivent. Ils entreront dans une nouvelle phase début novembre et impliqueront une réorganisation des lignes de bus AVL et RGTR. De nouveaux tracés et des nouveaux arrêts seront mis en place à partir du 3 novembre. Les trois nouveaux quais de bus de la station Gare-Rocade seront mis en service pour les bus régionaux, permettant ainsi une liaison plus rapide entre le centre-ville et le Kirchberg. Un arrêt sera mis en place dans les deux directions au boulevard Roosevelt.

La circulation dans l'avenue de la Gare et sur le Viaduc se fera dans les deux sens pour les bus. Les arrêts situés sur l'avenue de la Liberté, seront presque tous supprimés entre la Gare et le centre-ville. «Sur presque la totalité du trajet, il y a maintenant une voie pour bus. On a aménagé des arrêts et on espère que la fluidité augmentera par rapport à la situation actuelle», explique Lex Bentner, chef de service des bus de la ville de Luxembourg.

Mise en service du tronçon fin 2020

Pour informer les usagers, tous les changements seront publiés sur le site de la ville et sur mobiliteit.lu. Des dépliants seront disponibles à partir du 24 octobre à l'info-box, rue des Bains, des affichages sont mis en place sur le terrain et des agents seront présents au moment du changement et les jours suivants. Les déviations et renouvellement de réseaux terminés entre la place de l'Étoile, et le boulevard Royal, place à la réalisation de la plateforme tramway, puis aux travaux de voirie jusqu'à fin décembre. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur l'avenue Émile-Reuter se fera sur une puis deux voies. La configuration actuelle du boulevard Royal ne changera pas.

Les travaux entre la place de Paris, et la rue de Strasbourg, se poursuivront côté pair jusqu'à la fin de l'année. «Plutôt que de creuser une tranchée de 50 m, nous avons décidé d'y aller petit bout par petit bout, pour éviter de trop nuire aux commerçants. Cela nous prend un peu plus de temps que prévu, mais cela ne remet pas en cause la mise en service du tronçon pour la fin de l'année 2020», précise André Von der Mark, le directeur général de Luxtram. Début 2020, une nouvelle phase de travaux débutera avec notamment le côté impair de la rue de Strasbourg.

(Marion Mellinger/L'essentiel)