Covid: dure période pour les médias au Luxembourg

Avec 488 journalistes détenus dans le monde, «jamais RSF n'avait enregistré un nombre aussi élevé de journalistes emprisonnés», déplore l'ONG, dans son bilan annuel, relevant toutefois que le nombre de tués (46) en 2021 a atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans. Un tel nombre de détenus marque une première depuis la création du bilan annuel de Reporters sans frontières en 1995, souligne l'ONG.

Cette hausse exceptionnelle, de l'ordre de 20% en un an (du 1er janvier au 1er décembre 2021), «est principalement le fait de trois pays»: la Birmanie, le Belarus et la Chine, dont la loi de sécurité nationale imposée en 2020 à Hong Kong a provoqué une augmentation en flèche des détentions de journalistes dans ce territoire, pointe RSF. Mais aussi dans la région du Xinjiang, «où un million de Ouïghours sont en détention dans des camps et le sont notamment parce que c’est devenu une sorte de trou noir de l’information», dénonce Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, précisant que 70 journalistes ouïghours étaient emprisonnés.

Le Luxembourg était encore 4e en 2014

Les cinq pays où le plus grand nombre de journalistes étaient détenus au 1er décembre sont la Chine (127), la Birmanie (53), le Vietnam (43), le Belarus (32) et l'Arabie Saoudite (31). «Jamais non plus RSF n'avait recensé autant de femmes journalistes détenues», au total 60, soit un tiers de plus qu'en 2020, déplore l'association. Si les hommes représentent toujours l'essentiel des journalistes emprisonnés dans le monde (87,7%), le Belarus est le pays qui a mis sous les verrous plus de femmes journalistes (17) que de confrères masculins (15).

Pour Christophe Deloire, le Covid a aussi limité «les sorties des journalistes et donc les moments où ils sont en risques». D'autre part, «peut-être une forme d’autocensure» a conduit les journalistes à «moins aller sur des territoires dangereux». Néanmoins, «65% des tués sont sciemment ciblés et éliminés», dénonce RSF.

Le Luxembourg, 17e sur 180 en 2020, est 20e cette année et a perdu trois places. Une chute continue depuis 2014, époque à laquelle le Grand-Duché était... 4e. Malgré le soutien à la presse mis en place par le gouvernement, RSF souligne le licenciement de 20% des effectifs du groupe Saint-Paul et la fin de l'édition papier du Lëtzebuerger Journal. «Durant les premières semaines de la pandémie, les journalistes ont souvent peiné pour recueillir auprès des services étatiques les informations et statistiques pertinentes relatives à la propagation de la Covid-19 et de sa gestion politique», note RSF, comme en 2020: «Le besoin en information face à des ressources limitées provoque régulièrement des goulots d’étranglement ralentissant sa circulation».

(nc/L'essentiel/afp)