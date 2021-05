Trois accidents et trois retraits de permis

Deux collisions se sont produites ce samedi matin: peu avant 9h30, les secours de Lintgen et Steinsel sont intervenus rue de l’Alzette à Müllendorf pour un accident entre deux voitures. Une personne a été blessée. Même bilan pour une collision impliquant trois véhicules vers 10h sur la RN31 entre Lamadelaine et Rodange. Les secours de Sanem-Differdange et Pétange ont été mobilisés.

Vendredi soir, aux alentours de 20h30, les pompiers pétangeois étaient déjà intervenus - avec leurs collègues de Bascharage - pour venir au secours d’un automobiliste dont la voiture avait terminé sa course dans un arbre, à Clemency.

À noter que la police a sans doute permis d’éviter des accidents à trois reprises: elle a intercepté trois automobilistes alcoolisés, à 18h45 à Bigonville, peu après 23h sur la N5 vers Steinfort et vers 1h, rue Dicks à Esch-sur-Alzette. Les trois automobilistes ont perdu leur permis de conduire. Le troisième a en plus écopé d’une amende pour non-respect du couvre-feu.

(L'essentiel)