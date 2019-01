Zéro alcool en janvier, pas encore au Luxembourg

Ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois après les excès des fêtes: «Dry January» (ou «Janvier Sec»), un défi lancé en 2013 au Royaume-Uni par l'association Alcohol Concern , y est de plus en plus populaire. Mieux, les effets de ce mois d'abstinence y ont permis de faire baisser la consommation d'alcool le reste de l'année, d'après une enquête.

Les résidents au Luxembourg boivent plus que la moyenne en Europe



La fréquence de la consommation hebdomadaire d’alcool est plus élevée chez les résidents luxembourgeois (40,6%) qu’en moyenne dans l’UE (29,6%), ainsi que les épisodes d’alcoolisation excessive hebdomadaires: 11,2% des résidents luxembourgeois consomment de l’alcool de façon excessive au moins une fois par semaine contre 5,5% en moyenne dans l’UE, note le ministère de la Santé.

En ce qui concerne les jeunes au Grand-Duché, l’âge médian de la première consommation d’alcool s’élève à 15,9 ans (15,6 ans pour les garçons et 16,6 ans pour les filles), d’après l’étude européenne EHIS (European Health Interview Survey), publiée en 2017. Combien de morts par au Luxembourg à cause de l'alcool?



Au Luxembourg, dans le cadre du registre des causes de décès de la Direction de la santé, les décès exclusivement attribuables à l’alcool sont recensés grâce aux certificats de décès. De 1998 à ce jour, le nombre annuel moyen de décès imputables à l’alcool s’élève à 56.

Mais ce chiffre «paraît d’emblée largement sous-estimé, souligne le ministère de la Santé. En effet, seuls les cas où la cause principale de décès est attribuée à l’alcool, sont retenus».

Au niveau mondial, l’usage nocif de l’alcool est responsable de 3,3 millions de décès chaque année.

De quoi faire des émules au Luxembourg? «Je connais des personnes qui le font de leur côté, indique Claude Besénius, psychologue et chargée de direction au sein du centre thérapeutique d'Useldange, spécialisé dans la réhabilitation de personnes présentant une dépendance à l'alcool et/ou aux médicaments. Mais le ministère de la Santé n'a pas prévu de promouvoir ce défi au Grand-Duché.

Plus qu’une action unique, il préfère ainsi faire de la prévention «tout au long de l’année et pas seulement pendant des périodes isolées», en s'adressant particulièrement aux jeunes. Le ministère avait par exemple lancé en 2018 l'opération «Moins d’alcool, plus de fun. Dites non au verre de trop!», lors de la période des fêtes de carnaval. Une démarche saluée par Roland Houtsch, président de l'ASBL Alcool médicaments addiction (AMA), qui affiche néanmoins un certain scepticisme: «Les sommes dépensées pour la prévention ne peuvent jamais rivaliser avec les sommes consenties pour la publicité par l’industrie concernée». Le ministère de la Santé planche à ce titre sur un encadrement de la publicité sur l'alcool.

(Olivier Loyens/L'essentiel)