Metz veut répondre aux attentes des frontaliers

«Metz et Luxembourg doivent s'entendre», François Grosdidier sur L'essentiel radio. Le maire de Metz avait déjà évoqué directement après son élection l'année passée l'intérêt de tisser de nouveaux liens entre la plus grande ville de Moselle et le Grand-Duché. Après les paroles, les actes. La ville située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière lance une enquête à destination des habitants frontaliers de l'ensemble de la métropole.

«Depuis des décennies, vous êtes des milliers de travailleurs à franchir quotidiennement la frontière pour exercer votre activité. C’est un phénomène durable en forte croissance et ancré dans les économies locales, et surtout qui affecte votre quotidien et celui de votre famille», indique le questionnaire lancé ce jeudi.

Vous êtes travailleur frontalier et habitez à Metz ? ???????? Venez exprimer vos besoins et attentes, qu’ils soient liés à l’emploi, la mobilité, la fiscalité, la santé ou encore la famille https://t.co/4Y3on7fkYw pic.twitter.com/8EunXwJ5Jo — Ville de Metz (@MairiedeMetz) March 18, 2021

Emploi, mobilité, fiscalité, santé, famille, l'enquête aborde une grande diversité de sujets avec comme finalité de créer et de communiquer sur de nouveaux services. François Grosdidier avait notamment insisté sur la nécessité de «former» pour le marché luxembourgeois ainsi que de «faciliter le transport».

(th/L'essentiel)