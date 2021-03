Matéo assiste son papa député européen

Les traits tirés face à l'écran de l'ordinateur, les yeux cernés, une barbe de quelques jours et surtout, un tout petit garçon dans les bras. «Voilà à quoi ressemble le télétravail», a indiqué, ce jeudi en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux, le député européen luxembourgeois, Christophe Hansen. À 39 ans, cet homme politique du CSV est en effet devenu papa pour la deuxième fois d'un petit Matéo fin janvier et compte tenu des mesures sanitaires actuelles, liées à la crise du Covid-19, il est important de savoir jongler entre plusieurs responsabilités.

«Le garçon dans les bras, deux vidéoconférences en même temps et bien sûr, porter une cravate à la maison», a-t-il encore ajouté avec humour. Une situation inédite, il y a une année encore, et qui est devenue le quotidien de nombreux papas depuis l'arrivée du coronavirus dans nos vies. «Je suis effectivement devenu papa pour la deuxième fois le 31 janvier et entre deux réunions, grâce au télétravail, j'ai désormais la possibilité de donner un coup de main à mon épouse», nous a confirmé Christophe Hansen au téléphone, ce jeudi en début de soirée.

«Après avoir voté derrière mon écran et avant d'assister à une autre réunion, je peux ainsi aller changer une couche», nous indique encore le député européen CSV. «Au Parlement européen, on a désormais clairement pris le rythme des réunions à distance et elles s'enchaînent de manière beaucoup plus régulières. Les serveurs résistent mieux à la charge de 400 personnes dans une réunion et nos députés plus âgés sont tous équipés techniquement. Nos activités sont devenues plus intenses et on doit être plus accessibles qu'auparavant, mais ça me donne aussi plus de flexibilité. Je suis content d'être plus près de ma famille pour soulager mon épouse quand elle en a besoin». Et cela plaît, visiblement, au petit Matéo qui s'est endormi dans les bras de son papa, député européen.

(fl/L'essentiel)