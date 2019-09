Un «loft» pour vous aider à bien choisir votre voiture

La décoration est épurée, les fauteuils modernes et moelleux. Dans un coin un bureau, dans un autre un grand écran de télévision. Bienvenue dans le nouveau «mobility loft» de l’Automobile Club du Luxembourg (ACL). Le long de la Route de Longwy, à Bertrange, ce petit cube aux grandes baies vitrées veut devenir un espace de conseil et d’orientation pour les 183 000 membres actuels et ceux à venir de l’ACL.

«Ces dernières années, certains événements comme le diesel gate ont créé de la confusion chez le consommateur», explique Antonio Da Palma Ferramacho, responsable des projets mobilité à l’ACL. L’objectif? «Redonner confiance et sérénité lors de l’achat d’un véhicule ou pour trouver une solution de mobilité neutre et adaptée à chaque profil».

«Pas un discours moralisateur»

C’est du cas par cas ou presque. Ici, pas de louanges à l’électrique à tout prix ni de diabolisation des moteurs thermiques. La mobilité au sens large doit trouver sa place pour orienter l’usager. «L’avantage, c’est que vous n’aurez pas un discours moralisateur. Et en l’absence d’intérêt commercial, les gens vont davantage vous croire», glisse François Bausch, ministre des Transports.

L’ACL a noué un partenariat avec une vingtaine de marques automobiles. En plus du conseil et pour avoir toutes les cartes en main, le consommateur pourra donc découvrir en exposition et essayer les derniers modèles, notamment hybrides et électriques. Version deux-roues aussi. Et pourra faire son choix. «Il faut donner de la visibilité», ajoute Antonio Da Palma Ferramacho. C’est lui qui assurera dans un premier temps l’accueil du public dans le loft, sur rendez-vous. La création d’un poste, avec une embauche à la clé, est en cours pour une ouverture plus large à moyen terme.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)