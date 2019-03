Les centres de recherche peuvent mieux faire

Pour la première fois, les performances des centres de recherche publics (CRP) du Luxembourg ont été analysées, par plus de 35 experts internationaux. L'étude, centrée sur le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) a porté sur la période 2014-2017. Ce rapport d'évaluation a pour but de donner des orientations politiques pour les CRP et la recherche au Luxembourg.

Les experts ont jugé que ces CRP réalisaient de bonnes performances scientifiques dans certains domaines, et même au niveau international. Ils ont ainsi estimé que le LIST avait un «grand potentiel de développement», grâce à sa stratégie thématique et d'internationalisation. De son côté, le LIH peut se targuer d'une visibilité internationale avec l'Integrated Biobank of Luxembourg, note l'étude. Pour part, le LISER est décrit comme «une institution à visibilité internationale disposant de banques de données uniques pour la recherche».

Des points à améliorer

En revanche, des points sont à améliorer, soulignent les experts. Ils recommandent ainsi aux CRP d'apporter une attention particulière à l'équilibre entre la recherche plus fondamentale et la recherche appliquée. «Ils doivent faire des efforts plus soutenus en matière d'internationalisation et de participation à des programmes européens, notamment pour obtenir d'autres sources de financement», ajoute l'étude.

Pour rappel, les CRP sont financés par l'État grâce au budget alloué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à hauteur de 92 millions d'euros par an.

(Marion Mellinger/L'essentiel)