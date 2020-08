Asselborn repart pour un petit «Tour de France»

«Le Luxembourg est le pays du vélo», affirmait encore il y a peu, Lex Delles, le Ministre du Tourisme. Et ce n'est certainement pas à Jean Asselborn qu'il faut l'expliquer. Le ministre des Affaires étrangères et européenne est un grand amoureux de la petite reine et il n'hésite pas à donner de sa personne pour le démontrer tout au long de l'année et encore un peu plus pendant l'été. Une nouvelle fois, Jean Asselborn, est ainsi parti pour un petit «Tour de France» à vélo. Son périple a débuté, ce dimanche 2 août 2020, comme il l'a précisé sur son profil Facebook.

«J’assume ma décision d’y aller», affirme d'emblée le Ministre des Affaires étrangères et européennes qui renouvelle l'expérience chaque été depuis quelques années, déjà. «D’abord pour remercier la France de nous avoir laissé ouvert ses frontières, et puis pour bien marquer une certaine détermination de ne pas se laisser « encastrer » dans une peur permanente à l’égard du Covid». «Il va de soi que la fonction ministérielle prime tout au long de cette envolée cyclotouristique estivale et qu’elle se terminera sans hésitations dès que cela s’avère nécessaire», prévient encore Jean Asselborn qui accepte la critique de celles et ceux qui ne comprendront pas pourquoi «il quitte le pays au mois d'août par les temps qui courent».

Trois années avec trois vélos différents

Et force est de constater que le citoyen de Steinfort, 71 ans depuis avril, continue de garder la forme. Pour sa toute première étape, de Neufchâteau dans le département des Vosges à Langres dans le département de la Haute-Marne, Jean Asselborn a parcouru, selon les données publiées et enregistrées par son compteur connecté, 85,32 km en 3 heures 42 minutes et 20 secondes, soit une vitesse moyenne de 23 km/heure avec un gain d'altitude de 635 mètres.

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères n'est pas un novice face à ce type d'efforts qu'il avait déjà entrepris chaque année depuis 2015. Mais que nous propose-t-il donc de neuf pour l'édition 2020? Épidémie de Covid-19 oblige, un masque a bien entendu fait son apparition dans ses bagages et si l'on compare son matériel par rapport aux éditions précédentes, on peut également remarquer que le vélo de 2019, de la marque Stone, a été remplacé, cette année, par un vélo de la marque Trek. Compte tenu du nombre de km parcourus, Jean Asselborn a visiblement besoin de changer de monture régulièrement. De 2015 à 2018, pourtant, il avait arboré au même moment un seul et même vélo de la marque Pinarello.

(fl/L'essentiel )