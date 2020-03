L'État compte 912 travailleurs handicapés

S'il n'est pas possible de chiffrer le nombre de travailleurs handicapés à l'État en se basant sur les données de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, le ministère de la Fonction publique a recensé 912 travailleurs handicapés en 2019, ont expliqué ce matin les ministres de la Fonction publique et de la Sécurité sociale en réponse à une question parlementaire du député CSV Marc Spautz.

Plus de travailleurs handicapés dans l'administration

Parmi eux, 284 disposent du statut de salarié, 627 sont employés et un est fonctionnaire. 78,5% des travailleurs handicapés sont employés par l'administration générale, 12% travaillent dans l'Éducation, 7,1% dans la Force publique et, enfin, 2,4% travaillent pour la Justice, ont précisé les deux ministres.

D'après les derniers chiffres présentés en octobre par le ministère de la Fonction publique, l'État employait 28 326 agents au 31 décembre 2018, dans les quatre secteurs principaux que sont l'administration générale, la justice, la force publique et l'éducation.

