1 700 euros pour s'habiller et se chausser

En 2016, selon Eurostat, il s’est écoulé pour 824,5 millions d’euros de vêtements au Luxembourg, soit l'équivalent de 1 400 euros par résident. C’est le plus gros budget de l’Union européenne et cela représente plus du double de ce que dépense un Européen (600 euros), un Belge (700 euros), un Allemand (700 euros) ou un Français (500 euros) pour se vêtir chaque année.

C'est 4,6% du budget annuel total de chaque résident. Un des chiffres les plus élevés de l’UE. Seuls les Portugais (5,7%), les Estoniens (5,5%) et les Autrichiens (5%) consacrent une plus grosse part de leur budget à leurs vêtements. La moyenne européenne se situe à 3,9% (France 3%, Belgique 3,6%, Allemagne 3,7%).

Côté chaussures, les résidents luxembourgeois ne lésinent pas non plus sur les moyens: ils ont dépensé, en 2016, un total de 184,5 millions d’euros, soit l'équivalent de 300 euros par habitant quand la moyenne de l’UE est à 100 euros. Belges, Français et Allemands y consacrent entre 100 et 200 euros. Cela représente 1% du budget de chaque résident, soit à peu près la moyenne de l’UE (0,9%).



(MC/L'essentiel)