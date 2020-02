Vous vous déplacez à l'œil et en musique, ce samedi

Le Luxembourg qui accomplit une première mondiale, ce n'est pas tous les jours. Alors pour fêter la gratuité des transports publics, qui entre en vigueur ce samedi, les artistes prendront le bus, le train et le tram pour mettre vos trajets en musique. Le tout se finira en soirée au Tramsschapp de Luxembourg, au bout du Kirchberg. Les trams prolongeront d'ailleurs leurs trajets gratuits au-delà de son terminus habituel pour l'occasion.

C'est où et quand?



En journée, la musique sera un peu partout dans le pays à partir de 12h. Au Tramsschapp du Kirchberg, où vous pourrez aller (gratuitement) en tram, les concerts (gratuits) commencent à 18h pour durer jusque tard dans la nuit. Le programme complet est disponible sur le site mobilitegratuite.lu

«Toute une série d'artistes luxembourgeois sont associés à la campagne», commente le chanteur Serge Tonnar, qui participe à l'événement. «On a développé ensemble, nous-mêmes, l'idée de mettre la gratuité en musique. Toute la journée des artistes vont jouer» dans les transports en commun et dans les gares. Ça durera «jusqu'en soirée, et le soir on viendra au nouveau Tramsschapp, où on aura un festival avec deux salles: une vieille tente à miroirs et la grande salle technique du tramway».

Et la fête promet d'être éclectique, avec des concerts (gratuits, c'est le thème du jour) pour tous les goûts. «Le soir, on a les rappeurs de Stayfou qui vont jouer au Tramsschapp, du jazz avec Michel Reis, du rock avec Tuys, du rap luxembourgeois avec Nicool, ou encore Edsun», artiste de l'année en 2018 pour son R'nB sombre et mélodique. Et tout au long de la journée, c'est une foule d'artistes qui prendra les transports avec vous pour vous accompagner en musique. Pour des transports à l'œil et doux à l'oreille.

Tout un panel d'artistes luxembourgeois variés participe à la fête:

(jw/L'essentiel)