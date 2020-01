La hausse à la pompe? «Trop cher d'un coup!»

Ces dernières heures, les prix de l'essence et du diesel ont augmenté dans des proportions spectaculaires, jamais vues depuis plusieurs années, au Luxembourg. Comme l'expliquait L'essentiel lundi, le phénomène est lié à plusieurs facteurs et notamment le contexte international, les tensions entre l'Iran et les États-Unis impactant les marchés. «La hausse est énorme cette fois, c'est moi qui ai changé les prix sur le panneau ce matin», confiait mercredi l'employé d'une station-service à Rodange. De mémoire il n'avait jamais vu ça.

Et pourtant, paradoxalement, les clients rencontrés sur place relativisent. «C'est trop cher d'un coup, mais on n'a pas le choix», glisse Dominique, un résident Français venu mettre 67 euros de sans-plomb 95 dans sa voiture. Quelques pompes plus loin, un moniteur d'auto-école de Longwy alimente son véhicule professionnel: «Pour nous c'est un plein tous les deux jours, ça représente environ 3 500 euros de budget mensuel pour la société, pour l'ensemble de notre flotte. C'est beaucoup mais même avec la hausse, ça reste plus attractif de venir au Luxembourg!»

«Les stocks devraient permettre de ne pas augmenter instantanément les prix»

«Pour l'instant les clients n'en parlent pas, ne se plaignent pas», relève un autre employé au moment d'encaisser les automobilistes. Mercredi en fin de matinée, l'affluence restait de toute façon importante dans les stations de Rodange. Pourtant Patrick, un retraité français venu spécialement de Meuse, comme chaque semaine, craint l'impact que peuvent avoir ces hausses de prix sur l'économie luxembourgeoise. «Si la différence avec les prix en France se lisse, les gens ne viendront plus spécialement ici. Alors sera-t-il nécessaire de conserver toutes ces stations? Et l'emploi?», interroge l'homme qui regrette même le manque de réaction du gouvernement: «Le pays a des stocks qui devraient permettre de gérer ces crises et ne pas augmenter instantanément les prix».

«Pour moi qui mets du diesel, c'est 8 cents supplémentaires par litres! Ça peut paraître dérisoire mais ça s'ajoute à toutes les hausses. Au final c'est le pouvoir d'achat qui trinque», ajoute encore Maria, Luxembourgeoise qui, comme tous les sondés, rappelle avec fatalisme que le passage à la pompe reste inévitable, quoi qu'il en soit...

(L'essentiel/Nicolas Chauty)