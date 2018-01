Les lanceurs de sapin font le spectacle à Mersch

Oubliée la période des fêtes où l'arbre de Noël brille de mille feux. Déshabillé de ses boules et de ses guirlandes, le sapin en est réduit à un concours de lancer à Mersch. Un funeste destin, mais une sacrée partie de plaisir pour les lanceurs venus en nombre tenter l'expérience.

Près de 200 personnes ont participé à la compétition dans une ambiance familiale. «C'est surtout une occasion de se rassembler pour les habitants du coin. L'idée vient de Suède à l'origine, où le lancer de sapin est une vraie discipline avec des règles strictes. Ici, on est plus relaxe. Et puis, le concours est organisé pour la bonne cause», explique Paul Galles, organisateur de l'événement avec les Lëtzebuerger Guiden a Scouten et quelques familles de Mersch. L'argent récolté bénéficiera en effet à des associations qui œuvrent pour les réfugiés.

Nouveau record

Sur place, les concurrents qui ont payé deux euros par lancer se prennent au jeu avec plus ou moins de réussite. «Il y a plusieurs techniques. Tourner sur soi même, lancer en arrière ou porter le sapin comme un poids. Toutes ont leurs avantages et inconvénients», explique Moreno Berardi, chargé de récupérer les scores de chacun. Lui a fait six mètres. «La moyenne tourne autour de 5,80 m», précise-t-il.

Autant dire que Marc Notschaele n'a souffert d'aucune concurrence. Déjà vainqueur en 2017 et 2016, l'homme de 54 ans a réussi un lancer à 9,27 mètres. Un record ! «C'est avant tout une question de musculation. Tout dépend de la ceinture abdominale. Je trouve que le sapin s'envolait mieux cette année aussi», explique ce champion d'haltérophilie avec le sourire. Le gagnant a déjà pris rendez vous pour l'année prochaine.

Le recordman pic.twitter.com/ltqzJXjuDd — Thomas Holzer (@thomhlz) 13 janvier 2018

Les sapins s'envolent à Mersch pic.twitter.com/EP1Yuw8yYB — Thomas Holzer (@thomhlz) 13 janvier 2018

(Thomas Holzer/L'essentiel)