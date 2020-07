Une jeune fille a été renversée à Dudelange

C'est un papa qui habite la même rue qui nous a alertés ce jeudi en début d'après-midi. Un accident a eu lieu dans le sud du Luxembourg et plus précisément du côté de Dudelange. Une jeune fille a été renversée par une voiture rue de la Libération, selon notre Mobile Reporter, qui nous a envoyé une vidéo pour appuyer ses propos.

«Il est temps de trouver une solution pour faire en sorte que les voitures ralentissent dans cette rue», a déploré notre témoin des faits survenus vers 13h30/13h45. «Mes filles de 4 et 7 ans traversent cette rue pour se rendre à l'école et elles auraient pu être à la place de cette petite probablement âgée entre 8 et 11 ans».

La rue de Libération est bien connue du côté de Dudelange, car elle est située non loin du stade de football Jos Nosbaum, du F91 Dudelange. Cette voie permet également à de nombreux enfants de se rendre à l'école Deich située juste à côté. Aucune précision ne nous a été donnée sur l'état de santé de la jeune fille, mais sur les images que nous avons reçues, on peut remarquer la présence d'au moins huit secouristes. Selon l'ACL, il était à nouveau possible de circuler dans cette rue à 14h23.

(fl/L'essentiel )