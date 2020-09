Le nouvel ambassadeur belge chez le Grand-​​Duc

Trois pays très proches du Luxembourg ont remis, ce vendredi 25 septembre 2020, leurs lettres de créance à Son Altesse Royale le Grand-Duch Henri.

Son Excellence Monsieur Thomas Lambert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, son Excellence Monsieur Ullrich Wilhelm Klöckner, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne, et son Excellence Monsieur Cornelis Jan Bansema, ambassadeurextraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas.

Ils n'étaient pas les seuls à prendre la pose pour l'occasion au Palais grand-ducal. Son Excellence Madame Xiaorong Yang, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine et son Excellence Madame Titilupe Fanetupouvava’u Tu’ivakano, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Tonga, étaient également de la partie.

(fl/L'essentiel )