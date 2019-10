Un budget du sport «fortement augmenté»

Le ministère des Sports va bénéficier de davantage de moyens. «Comme promis par le gouvernement l'année dernière, le budget est augmenté de façon substantielle», s'est réjoui le ministre Dan Kersch (LSAP). Concrètement, les dépenses hors personnel passeront de 20,19 millions d'euros en 2018 à 27,33 millions en 2020 puis 31,68 millions en 2023, d'après les projections actuelles, soit un bond de près de 57% en cinq ans. Les rémunérations du personnel coûtent 3,65 millions d'euros cette année, puis 4,24 millions l'an prochain. Le budget total des Sports s'affiche à 29,5 millions pour 2019, puis 34 millions pour 2020 et 39 millions pour 2023.

La culture mieux dotée aussi



Le budget du ministère de la Culture est lui aussi en augmentation pour l'année à venir. Présentée par la ministre Sam Tanson aux députés en commission jeudi, l'enveloppe allouée à la culture grimpe de 4% par rapport à 2019, pour s'élever à quelque 150 millions d'euros. «Une bonne augmentation», selon la ministre.

D'après le ministre, «tous les domaines du ministère vont en profiter». Il cite notamment l'Institut national des sports (INS), qui verra son budget passer de 1,8 à 2,2 millions d'euros entre 2019 et 2020, ou encore les divers programmes initiés par le ministère pour promouvoir la pratique d'une activité physique et la motricité des jeunes. L'Association luxembourgeoise antidopage (ALAD) verra aussi ses crédits bondir, de 197 000 euros cette année à 290 000 l'an prochain puis 318 000 en 2023. «Il faut insister là-dessus, reprend Dan Kersch. Ce sont les personnes impliquées, beaucoup de bénévoles, qui nous ont demandé d'augmenter les crédits». En plus de la lutte contre le dopage dans les compétitions, le ministre évoque la problématique de la prise de produits dangereux dans le cadre du sport-loisir.

Les grands projets avancent, comme la SportFabrik, dont la construction a débuté à Differdange. Les discussions se poursuivent avec les communes de Mondorf-les-Bains et Esch-sur-Alzette, pour le vélodrome et le musée du sport. Une réforme du congé sportif est en cours d'élaboration, pour «permettre d'en faire profiter non seulement les sportifs et dirigeants des fédérations, comme aujourd'hui, mais aussi ceux des clubs», explique Dan Kersch. Aucun calendrier n'est cependant avancé pour ce changement, qui n'a pas été budgétisé.

Dan Kersch, ministre des Sports, au micro L'essentiel Radio de Joseph Gaulier:

(Joseph Gaulier/L'essentiel)