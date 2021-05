Un nouvel accès pour aller de Bonnevoie à la gare

C'est parti pour quatre mois de travaux. À partir du 14 mai, une nouvelle passerelle piétonne va être installée entre le quartier de Bonnevoie et la gare de Luxembourg, entraînant la fermeture de la passerelle nord, indique le gouvernement mercredi. Les travaux préparatoires ont déjà débuté et l'accès aux quais via les escaliers de la passerelle actuelle n'est déjà plus possible depuis lundi.

Le nouveau passage permettra également d'accéder directement aux quais, mais via un ouvrage définitif et entièrement vitré. En attendant, les usagers devront prendre leur mal en patience avec plusieurs déviations piétonnes qui rallongeront le parcours de 4 à 5 minutes.

Parmi les différentes possibilités, emprunter les rues de Bonnevoie et du Fort Neipperg ou encore se rendre de l'autre côté de la gare via la passerelle et le souterrain sud. Il existera également une possibilité de contourner la gare en utilisant les lignes de bus AVL 20 et 28 entre les arrêts gare-Rocade et gare.

85% de voyageurs en plus en moins de 20 ans

Cet aménagement s'inscrit «dans le cadre des travaux d’extension et de modernisation de la gare de Luxembourg», précise le communiqué du gouvernement. Le chantier d'envergure doit aboutir à la mise en place de deux nouveaux quais et de quatre nouvelles voies.

Une nécessité considérant le développement du trafic ferroviaire au fil des années. En moins de 20 ans, le nombre de voyageurs a grimpé de 85%. La gare de la capitale est «un point de convergence pour 6 lignes et 1 000 trains quotidiens», rappelle le gouvernement.

(L'essentiel)