La hausse du prix de l'immobilier «va continuer»

Les coûts echorbitants du logements dans le pays, et en particulier dans la capitale, constituent un problème structurel. Et la situation ne risque pas de s'arranger de si tôt, à lire les conclusions de Nexavia, site fondé en 2016 qui étudie l'évolution du marché au Luxembourg.

«Les prévision de maintien de taux au plus bas et l'intérêt naissant des fonds pour l'immobilier résidentiel laissent penser que la hausse va continuer, surtout en l'absence d'une politique plus agressive sur les nouvelles constructions», indique Nexvia via communiqué.

Chiffre a l'appui, le site précise que le nombre de ventes d'appartements en cours d'achèvement a baissé de 7% en 2018. Et les données des dernières années ne portent pas à l'optimisme non plus. Le prix de l'immobilier a presque doublé dans la capitale en dix ans (+90%) et augmenté de 58% dans le pays.

« Habiter en ville est considéré - et vendu- comme un luxe »

D'après les derniers chiffres de l'Observatoire de l'habitat, le prix au mètre carré d’un appartement existant s'établit désormais à 5 653 euros dans le pays et 8 257 euros à Luxembourg-Ville.

Évolution qui peut paraître surprenante de prime en abord, les prix des appartement existants sont supérieurs de 4% en moyenne à ceux des nouvelles constructions. Principale explication, les appartements dits «anciens» sont plus souvent centraux que ceux des résidences nouvelles.

«C'est la première fois que cette inversion est constatée à Luxembourg-Ville. La proximité de la capitale, et du cœur de la ville, est le principal accélérateur de l'augmentation des prix. Habiter en ville est maintenant considéré - et vendu- comme un luxe», indique le communiqué.

(Thomas Holzer/L'essentiel)