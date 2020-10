«Le virus n'a pas de frontières, l'idiotie non plus»

«Le virus ne connait pas de frontières, l'idiotie non plus». Romain Wester, le bourgmestre de Parc Hosingen, au nord du Luxembourg, ne décolérait pas dimanche. Vers 8 h 30, il a été alerté par des habitants de Bockholtz, Consthum et Holzthum, dont la nuit avait été troublée par de la musique très forte venant de la forêt. «On m'a demandé si j'étais au courant d'une manifestation». Mais pas du tout.

La police prévenue, «des chasseurs ont aidé à localiser» les fêtards, raconte le bourgmestre. Pas évident dans ce grand massif forestier. «C'est ce qui a permis à ces gens de garer près de 70 voitures sans que personne ne les voit». Ils venaient «de Belgique et des Pays-Bas», assure Romain Wester, et auraient tout planifié via les réseaux sociaux.

«Ils étaient bien préparés»

«Ils étaient bien préparés, avec une scène, un catering», poursuit-il. En fin de matinée, les forces de l'ordre sont tombées sur «environ 200 personnes» et des renforts ont été nécessaires pour arrêter la fête.

La plupart des fêtards «portaient des masques» et ont coopéré, précise la police. L'identité de plus de 50 personnes, surtout des non-résidents, a été relevée. Des charges pour violations de la loi sur la conservation de la nature et de la loi Covid sont en cours. «J'espère que le législateur a donné les moyens aux instances pour que cela n'arrive plus», concluait le bourgmestre, désabusé.

