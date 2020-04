«On est mieux au chantier qu'à la maison»

Une reprise en douceur, mais salutaire! Alors que la pandémie de coronavirus est encore bien présente dans tous les esprits, ce lundi 20 avril a marqué la reprise des chantiers au Luxembourg. Une première étape vers un déconfinement qui s'amorce peu à peu. 33 jours après l'arrêt des machines, les équipes ont repris leurs outils. Lentement, mais sûrement, 80 personnes ont repris leurs activités sur le chantier du tram de Luxembourg-Ville.

«C'est difficile» a reconnu d'emblée Helge Dorstewitz, directeur nouvelles lignes chez LuxTram. «Quand on a appris que l'on allait pouvoir redémarrer les travaux, mercredi dernier, il a fallu se remettre en ordre. Ce lundi, on s'organise essentiellement pour appliquer toutes les nouvelles mesures de sécurité».

«Rattraper le retard depuis un mois? Ce n'est pas encore sûr»

Tous les ouvriers rencontrés dans les rues de la capitale avaient bien entendu leurs casques, mais ils étaient également équipés de masques. Et c'est une sacrée nouveauté. «Trouver des masques en suffisance» n'était pas un problème, nous a précisé Helge Dorstewitz. «Les vraies questions étaient: quand porter les masques? Comment transporter plusieurs ouvriers sur les chantiers? Pour tout le monde, c'est nouveau et on va devoir s'adapter».

Depuis le début du confinement, la circulation a fortement chuté dans les rues de la capitale. Des conditions qui facilitent la reprise des chantiers, et celui du tram en particulier, à Luxembourg-Ville. «À proximité du boulevard Royal et près de la gare, c'est plus simple», souligne le directeur nouvelles lignes chez LuxTram. «Cela nous offre la possibilité de faire des travaux plus importants qui embêtent moins d'automobilistes. Rattraper le retard depuis un mois, ce n'est pas encore sûr. Cela va dépendre de plusieurs facteurs: le congé collectif sera-t-il maintenu cet été? Si oui, pourra-t-on obtenir des dérogations pour tous les travaux? La situation est neuve pour tout le monde et on ne peut pas encore dire quand on va retrouver l'efficacité d'avant».

«On préfère travailler que de rester à la maison»

«Nous avons tout d'abord eu droit à une formation pour savoir dans quelles conditions on devait porter notre masque», nous a indiqué sur le terrain Jean-Christophe Dujardin, conducteur de chantier au sein de la société Karp-Kneip. Il a fallu ensuite rassurer les ouvriers par rapport aux questions qu'ils se posaient. Mais une chose est sûre: la majorité de notre personnel était content de reprendre. Quand nos hommes se trouvent à proximité de la population, on a rendu le port du masque obligatoire pour qu'il n'y ait pas de risque. Cela rassure l'ouvrier et le public qui est très nombreux à nous saluer depuis ce lundi matin.

Après un mois d'inactivité, Jean-Christophe Dujardin nous le certifie, «ils sont contents de reprendre le chantier du tram». «Il y a un super soleil et ce serait bête de revenir travailler sous la pluie», ajoute-t-il. «On préfère revenir dans ces conditions et je dois vous avouer que l'on préfère travailler que de rester à la maison. On a déjà pu constater qu'il y avait nettement moins de bouchons pour venir au travail ce matin. On verra si c'est toujours le cas quand on va rentrer chez nous». Et dans les jours à venir, de nouvelles questions se poseront d'ici peu. Car sans une reprise coordonnée de l'école au Luxembourg et dans les pays limitrophes, certains parents ne seront pas en mesure de retourner sur les chantiers aux mêmes moments.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)