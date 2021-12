«Ça suffit, ce sont des méthodes de fascistes»

«Ça suffit, c'en est assez!». Depuis plusieurs heures le hashtag «etgeetdeckduer» a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Partagé plus de 170 fois au Luxembourg, le message vise a dénoncer les débordements commis par plusieurs manifestants à l'occasion de la marche contre les mesures sanitaires, samedi, dans la capitale. Pour rappel, des protestataires ont dégradé le domicile de Xavier Bettel, visé des photographes de presse, forcé les barrières du marché de Noël ou encore tenté d'entrer dans la Chambre des députés.

Un vandalisme «inacceptable» pour le vice-Premier ministre écologiste François Bausch, qui a été l'un des premiers membres du gouvernement à dégainer.

Meenungsfräiheet a Manifestatiounsfräiheet jo, mee Aggressioun, Vandalismus a Bedrohung, dat geet guer net!!! Dat wat sech haut virum @Xavier_Bettel senger Hausdier an um Chrëschtmaart ofgespillt huet ass net ze toleréieren. pic.twitter.com/UFcTnM7d84 — François Bausch (@Francois_Bausch) December 4, 2021

L'opposition CSV s'est joint aux condamnations unanimes, appelant notamment au «respect des règles» et dénonçant les dégradations commises «au domicile des personnes».

Mir stinn zur Meenungsfräiheet. Mir stinn zum Recht fir ze manifestéieren. Mee och do mussen d’ Reegelen agehale ginn. All déi Fräiheeten a Rechter halen op, wa Privatpersounen an hirer Fräiheet bei sech doheem viséiert sinn oder wann z.B. de Chrëschtmaart gestiermt gëtt. — CSV (@CSV_news) December 4, 2021

La société civile n'a pas été en reste. Ancien député et professeur, René Kollwelter a dénoncé dans un communiqué «des méthodes de fascistes», assimilant certaines actions des anti-pass sanitaire à celles «de la Gestapo devant le domicile des Juifs».

«Il faut se rassembler pour contrer ces attaques frontales à la liberté, à notre démocratie si fragile par les temps qui courent. Disons non à cette manière de faire, à cette forme de débat contraire à nos valeurs, à nos libertés et à notre démocratie qui mérite mieux», a martelé M. Kollwelter, mettant en cause les organisateurs de la manifestation mais également certains politiques de l'ADR, coupables de «de jeter en permanence de l’huile sur le feu avec des déclarations, plus bêtes que méchantes».

Il y a plusieurs jours, Roy Reding, avocat et député du parti conservateur de 2013 à 2018, avait notamment ironisé sur le variant «Omicron». «Merci pour votre solidarité et votre engagement envers les professionnels de santé«, avait répondu le Dr. Jean Reuter, médecin en soins intensifs au CHL. Le professionnel de santé luxembourgeois fait également partie des personnes qui se mobilisent pour dénoncer les dérives de samedi après-midi.

Les citoyens ne sont pas en reste, et les réactions devraient se multiplier dans les prochaines heures. «Incroyable que cela se produise au Luxembourg. Ce type de vandalisme n'est absolument pas acceptable», écrit notamment un twitto.

Unbelievable that this could happen in Luxembourg! The vandalism today is completely inappropriate#etgeetdeckduer https://t.co/Vk4YkvaIYx — It’s J (@stoppp_j) December 4, 2021

Samedi soir, le gouvernement a annoncé un point presse dimanche du ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox et de la direction de la police.

(th/L'essentiel)