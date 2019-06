L'absentéisme a coûté 696 millions en 2018

Plus de salariés malades, mais moins longtemps. C'est ce qui ressort des chiffres 2018 de l'absentéisme pour cause de maladie des salariés, publiés ce vendredi matin. Il en ressort que l'absentéisme a augmenté, entre 2017 et 2018, de 6,6%, passant de 3,64% à 3,88%. Et 55,8% des salariés ont été absents pour cause de maladie au moins une fois dans l'année, davantage qu'en 2017 (53,5%).

Par ailleurs, les salariés absents l'ont été plus souvent, selon ces chiffres compilés par l'inspection générale de la sécurité sociale. Ainsi, chaque travailleur absent l'a été 2,69 fois en moyenne, contre 2,61 fois en 2017. En revanche, ils ont manqué moins de jours de travail: 7,97 en 2018, 8,10 en 2017.

Épidémie de grippe

Globalement, le taux d'absentéisme augmente aussi bien pour les absences de courte durée (21 jours et moins) que pour celles de longue durée (22 jours et plus). La longueur inhabituelle de l'épidémie de grippe de l'hiver 2017/2018 explique l'augmentation des absences de courte durée, qui ont progressé de 8,4%. Le nombre d'absence de longue durée a, lui, augmenté significativement (+3,8%) pour la première fois depuis 2013.

Secteur par secteur, il existe de grandes différences en raison des différentes conditions de travail et par des mains-d'œuvre différentes. Ainsi, le taux d'absentéisme varie entre 2,32% dans l'information/communication et 5,06% dans la santé et l'action sociale. La proportion de salariés malades au moins une fois varie, elle, de 42,9% dans les services administratifs et de soutien à 71,2% dans la santé et l'action sociale.

Tout ça un coût direct pour l'économie, aussi bien pour les employeurs qui assurent la continuité de la rémunération pendant un temps, que pour la Caisse nationale de santé (CNS) qui verse des indemnités pécuniaires. Le montant total a grimpé de 12,6% entre 2017 et 2018, pour passer à 696,4 millions d'euros. Soit 2,56% de la rémunération totale des salariés au Luxembourg.

(jw/L'essentiel)