Dégagement de fumée à la gare de Luxembourg

Ce vendredi midi à la gare de Luxembourg-Ville, un développement de fumée a provoqué le déclenchement de l'alarme incendie, dans le cadre de travaux de modernisation et de rénovation du local de restauration situé dans une annexe du bâtiment voyageurs.

Pour des raisons de sécurité, l'ensemble du bâtiment de la gGare a été évacué et des agents de la police grand-ducale et des sapeurs-pompiers de la Ville de Luxembourg se sont rendus sur place. L'incident n'a pas représenté un danger pour les voyageurs et les personnes sur place, indiquent les CFL.

Aucune personne n'a été blessée. La circulation sur la voie 3, barrée à court-terme pour des raisons de sécurité, a également pu reprendre.

Gare Letzebuerg Feieralarm!

Leit ginn evakuéiert.

Police & Pomjeeën op der Plaz.@PoliceLux #gareluxembourg pic.twitter.com/o74DQt49ZJ — Derume Eric (@DerumeEric) 19 janvier 2018

(L'essentiel)