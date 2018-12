Deux mafieux présumés arrêtés au Luxembourg

Le Luxembourg est concerné par la vaste opération internationale contre la mafia italienne ‘Ndrangheta, qui a permis plusieurs arrestations en Europe et en Amérique latine. Deux hommes de 23 et 39 ans ont été interpellés au Luxembourg, sur base d’un mandat européen émis par la justice italienne, a indiqué mercredi, l’institution judiciaire, dans un communiqué.

Les deux individus ont été arrêtés «dans le sud du pays», précisent les autorités, sans davantage de précision. Des perquisitions ont été menées sur ordre de la justice puis un dossier national a été ouvert par le parquet. Les deux hommes vont être entendus par un juge d’instruction luxembourgeois, en attendant la suite de la procédure.

Au total, 90 personnes soupçonnées d’appartenir à la ‘Ndrangheta ont été interpellées mercredi, à travers l’Europe. L'opération a été coordonnée par la Direction nationale antimafia et antiterrorisme italienne, avec le concours des forces de police et de justice allemande, belge et néerlandaise.

(jg/L'essentiel)